مجلس الوزراء اللبناني أقر مسودة البيان الوزاري

أقر مجلس الوزراء اللبناني مسودة البيان الوزاري، وذلك خلال جلسته التي عقدها الاثنين في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وبعد الجلسة قال وزير الإعلام بول مرقص إن “رئيس الجمهورية العماد شكر اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري ونوّه بالسرعة في اعداده”، وأشار إلى أنّ ” مسودة البيان الوزاري يتضمن نحو 80 في المئة من اتفاق الطائف و20 في المئة من خطاب القسم”.

ولفت مرقص الى ان “مسودة البيان الوزاري تشير الى التزام الحكومة تحرير جميع الاراضي اللبنانية وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصرا”، واكد “التزام الحكومة بالقرار 1701 وتحييد لبنان عن صراعات المحاور”.

واشار مرقص الى ان “مسودة البيان الوزاري تدعو الى إطلاق حوار جاد مع سوريا وعدم استعمال لبنان منصة للتهجم على الدول الشقيقة”.

وقال مرقص إن “الرئيس عون أكّد حماية التظاهر السلمي من دون التعدي وقطع الطرقات وشدد على ان الحفاظ على الوضع الأمني خط أحمر”، ولفت الى ان “المسودة لحظت التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الإدارات والمؤسسات العامة وإدخال موضوع الحريات العامة”.

وبحسب الدستور اللبناني تقدم الحكومة مسودة البيان الوزاري الى مجلس النواب للتصويت عليها ومنح الحكومة الثقة من عدمها، وبعد نيل الحكومة الثقة تنطلق للعمل وتنفيذ ما تضمنه البيان الوزاري من مضامين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام