اجتماع في بعبدا برئاسة عون حول التطورات بمطار بيروت: تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران

ترأس رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون الاثنين اجتماعا خصص للبحث في التطورات المتعلقة بمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وقال بيان صادر عن الاجتماع “أثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على عمل الأجهزة العسكرية والأمنية للمحافظة على الأمن المحيط بالمطار وإبقاء الطريق المؤدية إليه سالكة”، واكد “إعطاء التوجيهات اللازمة والصارمة للأجهزة العسكرية والأمنية بعدم التهاون أو السماح بإقفال طريق المطار والمحافظة على الأملاك العامة”.

واصاف البيان “تكليف وزير الخارجية والمغتربين متابعة الاتصالات الديبلوماسية لمعالجة مسألة الرحلات الجوية بين طهران وبيروت وتأمين عودة المسافرين اللبنانيين الذين ما زالوا في إيران”، وتابع “التأكيد على التدابير والاجراءات المتّبعة في تفتيش الطائرات كافة وتكليف جهاز أمن المطار متابعة الالتزام بالتوجيهات اللازمة”.

واشار البيان الى “تكليف وزير الاشغال العامة والنقل تمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام