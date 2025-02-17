حركة الأمة والهيئة السُّنية لنصرة المقاومة: لا يجوز التفريط بأي شبر من فلسطين

استقبل الأمين العام لـ “حركة الأمة” الشيخ عبد الله جبري، رئيس “الهيئة السُّنية لنصرة المقاومة” الشيخ ماهر مزهر.

واعتبر الطرفان بحسب بيان، أن “فلسطين وقف للأمة كلها، فلا يجوز التفريط في أي شبر منها، وأن فلسطين وقف للأمة جمعاء، وهي مهد نبي الله عيسى، ومسرى سيدنا محمد، فلا يجوز التفريط في أي شبر منها، وواجب على شعوب الأمة الوقوف في وجه المخططات الهادفة إلى تهجير شعبها وتدنيس مقدساتها”.

واستنكر البيان، “بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، مثل مصر والأردن والسعودية”، معتبرا “طلبه بالاعتداء السافر على حقوق شعب بأكمله خرج من حرب منتصر بإرادته وإيمانه”.

وأكد أن “فلسطين هي أرض مقدسة، وأن الشعب الفلسطيني يجب أن يعيش فيها بحرية وكرامة دون أي محاولات لتهجيره أو التفريط في حقوقه التاريخية”، داعيا “شعوب عالمنا العربي والإسلامي وأحرار العالم إلى الوقوف في وجه مثل هذه المحاولات الهادفة إلى تقويض حقوق الفلسطينيين”.

ودعا الى “أوسع مشاركة في تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، تأكيداً لخيار الجهاد والمقاومة ووفاءً لمسيرة القادة الشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام