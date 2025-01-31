“حركة الأمة” باركت باسشهاد الضيف: كرس حياته لتحرير فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 15:20

“حركة الأمة” باركت باسشهاد الضيف: كرس حياته لتحرير فلسطين

منذ 22 mins 31 January، 2025
حركة الأمة
لبنان

باركت “حركة الأمة” لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” والشعب الفلسطيني وأحرار العالم، بـ”استشهاد القائد المجاهد محمد الضيف الذي لحق بركب الشهداء الأبرار، ليكون نبراسا مضيئا في سماء المقاومة الفلسطينية مع كوكبة من قيادات القسام”، وقالت في بيان: “لقد كانت حياته ملحمة من الصمود والتضحية في سبيل تحرير فلسطين وكان له الدور الكبير في تعزيز قدرات المقاومة ودعمها بكل ما استطاع”، مستذكرة “تضحياته الجسام وقيادته الحكيمة”، معتبرة أن “شهادته ستكون دافعا لنا لمواصلة درب الجهاد والمقاومة حتى تحقيق النصر المؤزر”.
وختمت داعية لان “يتقبله الله في عليين مع الشهداء والصديقين وأن يلهم أهله والشعب الفلسطيني والأمة الصبر والسلوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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