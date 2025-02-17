قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز دير شرف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2025 - 02:38

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز دير شرف

منذ 49 mins 17 February، 2025
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