المفتي قبلان: نرفض الابتزاز السياسي والتعرض لحقوق طائفة وطنية بأكملها

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له السبت إنه “بنفس الوقت الذي نرفض فيه بشدة التعرض لليونيفيل والأملاك العامة ودون تغطية لأحد، نرفض بشدة الإبتزاز السياسي والتعرض لحقوق طائفة وطنية بأكملها”.

واضاف المفتي قبلان ان “الحكومة مطالبة بتأكيد سيادتها الندية ومواجهتها للإبتزاز الصهيوني الأميركي فضلاً عن تأكيد وتوكيد وتأبيد قوتها السيادية على الأرض بعيداً عن التسول وموجة التنازلات المخيفة”، ولفت الى ان “المطار ملكية وطنية وسيادتُه فوق الصفقات ومشاريع الخنق الجامحة”.

واكد المفتي قبلان ان “الحل بتأكيد سيادتنا الوطنية وقرارنا الوطني بعيداً عن الإملاءات اللعينة”، وتابع “لن نقبل بأي تبرير يتعارض مع ما لهذه الطائفة الوطنية من حقوق سيادية وميثاقية وتضحيات تاريخية وأزلية ومفروض بالقوانين”.

وأشار المفتي قبلان الى ان “ما دمّرته إسرائيل ما زال على الأرض وأشلاء قرابين هذا الوطن ما زالت تحت الدمار والأنقاض والعين على بعض أموات الدولة علّهم يقتنعون بأنّ الجنوب والضاحية والبقاع أراضٍ لبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام