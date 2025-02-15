حزب الله يعلن انتهاء الاعتصام في طريق المطار والمنظمون يؤكدون أن الرسالة منه وصلت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2025 - 18:20

حزب الله يعلن انتهاء الاعتصام في طريق المطار والمنظمون يؤكدون أن الرسالة منه وصلت

منذ 1 ساعة 15 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة