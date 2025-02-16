المستشار الألماني لبلومبرغ: نأمل التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة يجنبنا حربا تجارية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2025 - 02:02

المستشار الألماني لبلومبرغ: نأمل التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الولايات المتحدة يجنبنا حربا تجارية

منذ 1 ساعة 16 February، 2025
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