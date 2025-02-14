عناصر غير منضبطة تحدث فوضى مشبوهة الأهداف على طريق مطار بيروت

قامت عناصر فوضوية وغير منضبطة مساء الجمعة بإحداث فوضى مشبوهة الأهداف على طريق مطار بيروت الدولي، تشمل قطع للطريق وإحراق للوحات الإعلانية.

وأفادت المعلومات عن قيام أشخاص ملثمين بتنظيم تحرك مشبوه يهدف إلى افتعال فوضى على طريق المطار ودعوات إلى عدم الانجرار وراءها.

من جهتها، قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها “تشهد عدة مناطق ولاسيما محيط مطار رفيق الحريري الدولي احتجاجات تتخللها تعديات وأعمال شغب، بما في ذلك التعرض لعناصر من الجيش، ومهاجمة آليات تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، ومحاولة إغلاق طريق المطار”.

وحذرت قيادة الجيش “المواطنين من مواصلة هذه الممارسات التي من شأنها خلق توتر داخلي لا تحمد عقباه خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد”، وتابعت “تستمر الوحدات في تنفيذ مهمات حفظ الأمن وستعمل بكل حزم على منع أي مساس بالسلم الأهلي وتوقيف المخلين بالأمن”.

المصدر: موقع المنار + الوكالة الوطنية للاعلام