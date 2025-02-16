“جبهة العمل”: محاولة إستهداف مكون أساسي هو أمر خطير يهدد الإستقرار والسلم الأهلي في لبنان

نددت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان في بيان السبت “بما حصل على طريق المطار من أمور متسارعة وإعتداء على المتظاهرين ما أدّى إلى وقوع العديد من الإصابات”.

وقالت الجبهة إن “محاولة إستهداف مكوّن أساسي من مكوّنات الوطن هو أمر خطير ويهدّد الإستقرار والسلم الأهلي في البلاد”، واضافت ان “ما حصل من منع الطائرة الإيرانية التي تحمل مواطنين لبنانيين آتين من إيران هو أمر معيب ومخجل بحقّ الوطن لا سيّما وأنّ هذا هو مطلب العدو الإسرائيلي ومطلب أميركي ظالم جائر”، ولفتت الى ان ذلك “يعتبر تدخّلاً سافراً في الشؤون اللبنانية ورضوخا من قِبل الحكم الحالي حسب ما هو ظاهر لتلك الشروط والإملاءات”.

وأكدت الجبهة أن “ما حصل هو برسم المسؤولين والمعنيين وبرسم من أعطى الأوامر بالهجوم لفكّ الإعتصام والبدء بقذف المواطنين المعتصمين بالقنابل المسيلة للدموع”، كما لفتت الى أن “الإعتداء على قافلة اليونيفيل وحرق إحدى آلياتها هو فعل مدان ومرفوض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام