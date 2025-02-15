الوزير السابق محمد شقير: آن الأوان للإسراع بتشغيل مطار القليعات

استنكر رئيس تجمع “كلنا بيروت” ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الاعتداء على قوات اليونيفيل الذي هو بمثابة اعتداء على الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، واعتبر أنه لا بد من غتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال البشعة. وطالب بوقف أعمال الشغب والاعتداء على الأملاك الخاصة التي لم ينتج عنها على مدى سنوات طويلة سوى التخريب.

وقال انه آن الأوان للإسراع بتشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات – عكار، لأنه يشكل حاجة وطنية لجهة تأمين بديل لسفر اللبنانيين والزائرين، عن مطار بيروت في حال حصول الأزمات، وكذلك لتطوير وتفعيل قطاع النقل الجوي المدني في لبنان”.