موقع “واللا” العبري عن ضابط إسرائيلي رفيع: الجيش يخطط للبدء في التعامل مع مناطق إضافية بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2025 - 12:50

موقع “واللا” العبري عن ضابط إسرائيلي رفيع: الجيش يخطط للبدء في التعامل مع مناطق إضافية بالضفة الغربية

منذ 1 ساعة 14 February، 2025
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