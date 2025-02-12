كتائب القسام كتيبة طولكرم: نفذنا كميناً محكماً لقوة راجلة من جيش الاحتلال أثناء تقدمها نحو حارة البلاونة في مخيم طولكرم وحققنا إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 16:30

كتائب القسام كتيبة طولكرم: نفذنا كميناً محكماً لقوة راجلة من جيش الاحتلال أثناء تقدمها نحو حارة البلاونة في مخيم طولكرم وحققنا إصابات مؤكدة

منذ 17 mins 12 February، 2025
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