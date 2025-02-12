روبيو: إطلاق سراح الاميركي فوغل إشارة جيدة إلى رغبة روسيا بالتعاون

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن “إطلاق روسيا لسراح مارك فوغل لا يرتبط بشكل مباشر بحدوث تقدم في التوصل إلى اتفاقات بشأن أوكرانيا”، وتابع “لكنه إشارة جيدة إلى رغبة روسيا في التعاون”.

ولفت روبيو في حديث له الاربعاء الى انه “متفائل بخصوص آفاق حل الصراع في أوكرانيا وبأن الإدارة الأميركية ستعمل جاهدة لتحقيق ذلك”، وأضاف “سنعمل بجدية شديدة وهناك بعض المواقف الصعبة للغاية في هذا المجال ولن يكون من السهل إيقاف الحرب لكنني متفائل بأننا سنعمل بجدية أكبر من أي إدارة أخرى عملت على إنهائها”، وتابع ان “الرئيس دونالد ترامب جعل قضية تسوية الصراع الأوكراني أولوية، لكن تحقيق النتائج لن يكون سهلا”.

وكانت روسيا قد أطلقت سراح المواطن الاميركي مارك فوغل.

وبالسياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “السلطات الأمريكية ستفرج عن مواطن روسي سجين في الولايات المتحدة، بعد أن تم إطلاق سراح الأمريكي مارك فوغل في روسيا”.

المصدر: روسيا اليوم