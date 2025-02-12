روبيو: إطلاق سراح الاميركي فوغل إشارة جيدة إلى رغبة روسيا بالتعاون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 12 2025 - 18:02

روبيو: إطلاق سراح الاميركي فوغل إشارة جيدة إلى رغبة روسيا بالتعاون

منذ 52 mins 12 February، 2025
روبيو
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن “إطلاق روسيا لسراح مارك فوغل لا يرتبط بشكل مباشر بحدوث تقدم في التوصل إلى اتفاقات بشأن أوكرانيا”، وتابع “لكنه إشارة جيدة إلى رغبة روسيا في التعاون”.

ولفت روبيو في حديث له الاربعاء الى انه “متفائل بخصوص آفاق حل الصراع في أوكرانيا وبأن الإدارة الأميركية ستعمل جاهدة لتحقيق ذلك”، وأضاف “سنعمل بجدية شديدة وهناك بعض المواقف الصعبة للغاية في هذا المجال ولن يكون من السهل إيقاف الحرب لكنني متفائل بأننا سنعمل بجدية أكبر من أي إدارة أخرى عملت على إنهائها”، وتابع ان “الرئيس دونالد ترامب جعل قضية تسوية الصراع الأوكراني أولوية، لكن تحقيق النتائج لن يكون سهلا”.

وكانت روسيا قد أطلقت سراح المواطن الاميركي مارك فوغل.

وبالسياق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن “السلطات الأمريكية ستفرج عن مواطن روسي سجين في الولايات المتحدة، بعد أن تم إطلاق سراح الأمريكي مارك فوغل في روسيا”.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة

روبيو

اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي ورئيس بنما على وقع مطالبة ترامب بالقناة

أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو محادثات الأحد مع الرئيس البنمي خوسيه راوول مولينو لتأكيد مطلب سيد البيت الأبيض دونالد ترامب باستعادة الولايات المتحدة السيطرة على قناة بنما، فيما خرجت احتجاجات في الدولة اللاتينية. ورفض ترامب التراجع عن تهديداته بالسيطرة على الممر المائي الحيوي ولم يتضح بعد ما يمكن لروبيو ...