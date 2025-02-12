أمين عام “الناتو”: على الأوروبيين إنفاق المزيد في “مجال الدفاع”

أكد الأمين العام لحلف “شمال الأطلسي”(الناتو) مارك روته أن “الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف يجب أن تنفق المزيد في مجال الدفاع”.

وقال روته قبيل اجتماع في “حلف شمال الأطلسي” مع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الاربعاء “يتعين علينا بذل المزيد من أجل الحصول على ما نحتاجه للردع والدفاع … حتى يتم تقاسم العبء بشكل أكثر عدالة”.

وهذا الموقف لروته يتوافق مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالضغط على الدول الاوروبية لاجبارها على دفع المزيد من الاموال في خدمة المشاريع الاميركية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية