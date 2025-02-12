وفد من حزب الله زار وهاب وسلمه دعوة للمشاركة بتشييع الشهيدين نصر الله وصفي الدين

زار وفد من حزب الله برئاسة نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي الاربعاء رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب.

وسلم الوفد وهاب وقيادة “التوحيد” دعوة للمشاركة في تشييع الشهيدين الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والامين العام السيد هاشم صفي الدين.

وأكد المجتمعون ان “هذا التشييع كسب قوة جديدة على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم وينظرون الى ان يعلن لبنان يوم التشييع يوم حداد رسمي”، ونبهوا الى “مخطط ترامب حول تصفية القضية الفلسطينية ودعوته الى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والسيطرة الاميركية على القطاع وتأييده ضم إسرائيل للضفة الغربية”.

ودعا المجتمعون “للوقوف الى جانب الدول العربية التي تواجه هذه البلطجة الاميركية وتحديدا مصر والاردن والسعودية والضغوطات التي تمارس عليها والتي تأتي في سياق التآمر على القضية الفلسطينية وتصفيتها”، وطالبوا “المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في منع هذا المسار المهدد للسلم والامن الدوليين”.

وأكد المجتمعون على “الثقة بالشعب الفلسطيني وقدرته على مواجهة هذا المخطط التدميري”، وأشاروا الى حرصهم على “الاستقرار السياسي الداخلي”، داعين الى “انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية التي احتلها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام