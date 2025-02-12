لبنان ينفي الاشاعات حول تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع العدو الاسرائيلي

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له الاربعاء أن “لا صحة لما بثته محطة الحدث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر”.

وأشار البيان إلى أن “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد مرارا إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في ١٨ شباط الجاري”.

وبنفس الإطار، أصدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بيانا نفى فيه “ما نسبته قناة الحدث عن مصادر حول إتفاق بين الرئيس نبيه بري وحزب الله على تمديد وقف النار مرة ثانية”، واكد ان ذلك “هو محض إختلاق ومزيف تماما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام