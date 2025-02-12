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February 12 2025 - 19:34

لبنان ينفي الاشاعات حول تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع العدو الاسرائيلي

منذ 56 mins 12 February، 2025
علم لبنان
لبنان

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له الاربعاء أن “لا صحة لما بثته محطة الحدث عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر”.

وأشار البيان إلى أن “رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد مرارا إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الاسرائيلي ضمن المهلة المحددة في ١٨ شباط الجاري”.

وبنفس الإطار، أصدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بيانا نفى فيه “ما نسبته قناة الحدث عن مصادر حول إتفاق بين الرئيس نبيه بري وحزب الله على تمديد وقف النار مرة ثانية”، واكد ان ذلك “هو محض إختلاق ومزيف تماما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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