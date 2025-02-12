ماكرون: “فلسطينيو غزة” يرفضون توطينهم في الخارج وكذلك دول الإقليم

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “أي حل لإعادة بناء غزة يجب أن لا يأتي على حساب عدم احترام حق الفلسطينيين والسيادة الإقليمية”.

وأوضح ماكرون في حديث له الاربعاء أن “فلسطينيي قطاع غزة لا يريدون توطينهم في الخارج وكذلك دول الإقليم ترفض ذلك”، وأضاف “لا يمكن أن تقول لمليوني شخص لا تنتقلوا إلى مدنكم في غزة لأن المسألة سياسية وليست عملية عقارية”.

كلام ماكرون يأتي بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب للمطالبة بتهجير أهالي غزة منها والطلب من مصر والاردن باستقبالهم، بالاضافة الى كلام رئيس حكومة العدو الاسرائيلي الذي طلب بنقلهم الى السعودية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية