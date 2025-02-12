القناة 13 العبرية : إصابة جندي من وحدة ماغلان في اشتباك بمخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2025 - 14:58

القناة 13 العبرية : إصابة جندي من وحدة ماغلان في اشتباك بمخيم نور شمس في طولكرم شمالي الضفة الغربية

منذ 44 mins 12 February، 2025
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