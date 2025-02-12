أعلنت شركة “ألفا” أن الخدمات عادت إلى طبيعتها، بعد أن شهدت بعض المناطق تباطؤًا، إثر عملها على حل المسألة.

وعانى مستخدمو شبكة “ألفا” في عدة مناطق لبنانية، منذ صباح اليوم، من انقطاع في الاتصالات وبطء ملحوظ في خدمة الإنترنت عبر تقنية 4G، مما أدى إلى صعوبة في التصفح واستخدام التطبيقات التي تعتمد على سرعة الاتصال.

ورجّحت المعلومات أن “التباطؤ الحاصل قد يكون ناتجًا عن مشاكل فنية تتعلق بالبنية التحتية للشبكة، كما قد يكون سوء الأحوال الجوية قد أسهم في هذه المشكلة”، مشيرةً إلى أن “شركة ألفا تعمل على معالجة الوضع”.

في حين أصدرت شركة “ألفا” بيانًا قالت فيه: “تشهد بعض خدمات “ألفا” تباطؤًا في عدد من المناطق، والعمل جارٍ لحل المسألة في أسرع وقت”. وفي وقت لاحق، عطفًا على بيانها السابق، أعلنت شركة “ألفا” لمشتركيها أنه تم استعادة خدماتها بالكامل، وعادت إلى طبيعتها بشكل كامل

المصدر: مواقع