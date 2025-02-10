بوتين: الخارجية الروسية تدافع بقوة عن المصالح الوطنية المشروعة لروسيا

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موظفي وزارة الخارجية الروسية وقدامى العاملين في وزارة الخارجية الروسية بمناسبة عيدهم المهني، مؤكدا أن وزارة الخارجية الروسية تدافع بحزم عن المصالح الوطنية المشروعة لروسيا وتضمن التعاون الفعال مع الدول ذات الأغلبية في العالم.

وقال بوتين في برقية تهنئة على موقع الكرملين: “أصدقائي الأعزاء، أرجو أن تتقبلوا خالص التهاني بمناسبة عيدكم المهني – عيد العامل الدبلوماسي.. وحرصًا من وزارة الخارجية على مواصلة هذه التقاليد، فإنها تدافع بحزم وثبات عن المصالح الوطنية المشروعة لروسيا في ظل الوضع الدولي الصعب للغاية الحالي، وتضمن التفاعل الفعال مع دول الأغلبية في العالم من أجل بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل يقوم على الاحترام المتبادل وسيادة القانون الدولي ومبادئ الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة”.

وأشار الرئيس إلى أن هذا الأمر تأكد، على وجه الخصوص، من خلال العمل المثمر الذي تقوم به الرئاسة الروسية لمجموعة “بريكس” ونجاح قمة المجموعة في قازان.

وشدد بوتين على أنه في عام الذكرى الثمانين للنصر العظيم، سيواصل الدبلوماسيون الروس العمل بنشاط لمواجهة أي محاولات لتزييف التاريخ ومظاهر النازية الجديدة وكراهية الروس وغيرها من أشكال التمييز على أسس قومية أو دينية. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال حماية حقوق الروس في الخارج تتطلب اهتمامًا خاصًا.

وتابع: “أنا واثق من أن موظفي وزارة الخارجية الموحدين سيواصلون العمل بأقصى قدر من الكفاءة، ويساهمون في تعزيز مواقف السياسة الخارجية الروسية. أتمنى من كل قلبي لجميع العاملين في الوزارة والمكاتب الخارجية نجاحات جديدة، وأتمنى الصحة الجيدة والنشاط وطول العمر لقدامى العاملين في السلك الدبلوماسي”.

المصدر: سبوتنيك