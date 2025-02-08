ترامب: الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم قيام ارتكاب حكومة جنوب إفريقيا لانتهاكات حقوق الإنسان داخليًا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 01:48

ترامب: الولايات المتحدة لا يمكنها أن تدعم قيام ارتكاب حكومة جنوب إفريقيا لانتهاكات حقوق الإنسان داخليًا

منذ 9 mins 8 February، 2025
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