قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة خلال اقتحامها المستمر لمدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 01:46

قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة خلال اقتحامها المستمر لمدينة طولكرم

منذ 38 mins 8 February، 2025
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