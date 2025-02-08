موقع أكسيوس: صفقة الأسلحة الأميركية لـ “إسرائيل” تشمل نحو 18 ألف قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال 2025 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2025 - 01:46

موقع أكسيوس: صفقة الأسلحة الأميركية لـ “إسرائيل” تشمل نحو 18 ألف قنبلة للطائرات يبدأ تسليمها خلال 2025

منذ 39 mins 8 February، 2025
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