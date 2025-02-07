سرايا القدس-كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 معدة مسبقًا بآلية عسكرية أثناء مرورها على مدخل السيلة الحارثية محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 05:46

سرايا القدس-كتيبة جنين : تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عبوة ناسفة أرضية من نوع kj37 معدة مسبقًا بآلية عسكرية أثناء مرورها على مدخل السيلة الحارثية محققين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 7 February، 2025
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