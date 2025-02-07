المدير العام لوزارة الصحة في غزة: 40% من مرضى الكلى ماتوا بسبب نقص الخدمات الصحية خلال الحرب على القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 04:16

المدير العام لوزارة الصحة في غزة: 40% من مرضى الكلى ماتوا بسبب نقص الخدمات الصحية خلال الحرب على القطاع

منذ 18 mins 7 February، 2025
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