يديعوت أحرونوت: مصر تحاول خلف الكواليس إقناع دونالد ترامب بالتراجع عن فكرة هجرة الغزيين إليها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 02:42

يديعوت أحرونوت: مصر تحاول خلف الكواليس إقناع دونالد ترامب بالتراجع عن فكرة هجرة الغزيين إليها

منذ 41 mins 7 February، 2025
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