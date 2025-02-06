المانيا: الشرطة تطلق النار على رجل عقب هجوم بسكين

أطلق أحد أفراد الشرطة الألمانية النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة في ساحة محطة القطار بمدينة بريمن، وذلك بعد أن هاجم الرجل أفرادا من الشرطة بسكين.

وقالت الشرطة في حديث له الخميس إن “الخلفية الدقيقة للواقعة التي جرت ليلة الأربعاء- الخميس لا تزال غير واضحة”.

ونقل الرجل البالغ من العمر 38 عاما إلى المستشفى على الفور، بدأت الشرطة الجنائية تحقيقاتها وطلبت من شهود محتملين الإدلاء بإفادات حول الواقعة.

وأشارت متحدثة باسم الشرطة إلى أنه “يجرى التحقيق أيضا فيما إذا كان الشرطي أطلق النار مرة واحدة على الرجل أم عدة مرات”.

المصدر: روسيا اليوم