ترامب: إجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 02:42

ترامب: إجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا

منذ 42 mins 7 February، 2025
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