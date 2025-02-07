الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 7 2025 - 02:42

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على “إسرائيل”

منذ 43 mins 7 February، 2025
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