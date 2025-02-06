وزارة الخارجية الكويتية: نجدد موقفنا المبدئي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ونؤكد رفضنا القاطع لسياسة الاستيطان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 11:20

وزارة الخارجية الكويتية: نجدد موقفنا المبدئي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ونؤكد رفضنا القاطع لسياسة الاستيطان

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
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