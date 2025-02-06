الخارجية الكويتية: على المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف

أكدت وزارة الخارجية الكويتية على صفحتها على منصة “إكس” “الموقف المبدئي الثابت لدولة الكويت في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية” حسب تعبير الخارجية الكويتية.

كما أعربت الخارجية الكويتية عن “رفض دولة الكويت القاطع لسياسات الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه، لما تشكله تلك الخطوات من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتهديد لأمن واستقرار المنطقة”، داعية المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة”.

المصدر: مواقع إخبارية