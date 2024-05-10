الخارجية الكويتية: ندين الاعتداء المتعمد لمجموعة إجرامية من المستوطنين على مقر الأونروا بالقدس المحتلة تحت حماية سلطات الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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May 10 2024 - 01:56

الخارجية الكويتية: ندين الاعتداء المتعمد لمجموعة إجرامية من المستوطنين على مقر الأونروا بالقدس المحتلة تحت حماية سلطات الاحتلال

منذ 31 mins 10 May، 2024
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