الثلوج تقفل طرقات جبلية في العديد من المناطق اللبنانية

أقفلت الثلوج التي تساقطت جراء العاصفة “أسيل” العديد من الطرقات بالعديد من المناطق الجبلية اللبنانية.

وفي السياق، عملت عناصر من الدفاع المدني مساء الاربعاء على سحب سيارتين وشاحنة وانقاذ من في داخلهم بسبب تراكم الثلوج على طريق كفريا/معاصر الشوف بين البقاع الغربي وقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.

وبالتزامن، ذكرت “الوكالة الوطينة للاعلام” ان “الطرق الجبلية التي تربط مدينة الهرمل بمحافظة الشمال عبر طريق الهرمل – الضنية وبمحافظة عكار عبر طريق الهرمل – القبيات، وطريق الهرمل – مشمش، اقفلت بفعل العاصفة أسيل التي تضرب لبنان وبسبب تراكم الثلوج”.

يذكر ان لبنان يتاثر بالعاصفة المناخية “أسيل” التي بدأت الاربعاء وتستمر حتى مساء الجمعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام