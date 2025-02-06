عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 6-2-2025

العناوين

الأخبار:

-سلام ينتظر اتصالات اليوم لتثبيت الشيعي الخامس وسنة الشمال

– حل عقدة “القوات”: تمثيل صوري لمعراب؟

– سلام ترامب اخضعوا تنجوا!

البناء:

– عاصفة رفض عربي وإسلامي وعالمي لأطروحات ترامب عن الضم والتهجير

– الوعود الأميركية توحّد قادة الكيان وتمنح خشبة خلاص لبقاء حكومة نتنياهو

– تساؤلات تواجه سلام عن تمييز «كلنا إرادة» واستبعاد الاعتدال والتيار الحر

– الاحتلال يعتزم إطالة عدوانه على الضفة

– زيلينسكي مستعد للحوار مع بوتين والكرملين لا يعتبره رئيسًا شرعيًا

اللواء :

– حكومة سلام على طاولة التدقيق: حصة وازنة “للقوات”.. والتعطيل ممنوع

– الرئيس المكلف: أواجه حملات عدة ولن أتراجع عن وزراء إصلاح.. ومهمة صعبة تواجه موفد ترامب

– غضب عربي ورفض دولي وأممي لنوايا ترامب تجاه غزة وحل الدولتين

الجمهورية:

– التأليف يقترب من لحظة الحسم

– “أسيل” تطلق شتاءً متأخرًا

– حروب نتنياهو لم تنته بعد

– هوليود لم تحترق.. فمن أين جاء ترامب بأفلامه؟

الديار:

– من يزرع الألغام بوجه العهد؟ عون وسلام يعملان على صيغة غير تقسيمية

– مقترح ترامب بغزة هدفه التغيير الديموغرافي.. ولبنان والأردن الأكثر ضررًا

– خطط ترامب لنتنياهو: تهجير غزة وضم الضفة وتوسيع التطبيع

– “ريفييرا الشرق الأوسط”.. طرح يقلق العرب والعالم

النهار:

– الولادة اقتربت وسلام يواجه التشكيك

– السيدات في الحكم 19 نائبة منذ 1963 والوزيرات 4%

الاسرار

البناء:

خفايا:

– يقول أعضاء تكتل يمثل ثلث النواب من الطائفة السنية إن الاعتراض الرئيسي على الرئيس المكلف نواف سلام يعود إلى كونه رفض تمثيل كلّ الأحزاب إلا حزبًا واحدًا هو حزب كلنا إرادة ومنحه حقيبتين من تمثيل الطائفة السنية واحدة منهما حقيبة الداخلية، علمًا أن الحزب لا تمثيل نيابي له في الطائفة وإذا كان له تمثيل بنائب غير مؤكد من طائفة أخرى لا يسمح زعيمها بتمثيل الحزب من حصتها. ويقول النواب إنهم لا يمانعون أن تكون هناك حصة لرئيس الحكومة لكن ليس من حزبيين حتّى لو كان رئيسًا لهذا الحزب أسوة بالمعايير التي وضعها.

كواليس:

– قال مرجع سياسيّ إن إعلان الرئيس الأميركي عن مشروع تهجير سكان غزّة دون وجود آلية تنفيذية فعلية للمشروع يشبه صدور القرار 1559 عام 2004 الداعي لانسحاب القوات السورية من لبنان ونزع سلاح المقاومة دون وجود آلية تنفيذية للقرار، لكن المناخات التي أوجدها القرار وضعت المنطقة على صفيح ساخن لم يلبث اغتيال الرئيس رفيق الحريري أن تحوّل معها إلى آلية تنفيذية للقرار فخرجت القوات السورية وجرى اتهام حزب الله بالاغتيال من المحكمة الدولية. ويجب التحسّب لما يقف وراء قرار ترامب من ترتيبات في الضفّة الغربية عبر إعلان ضمها لكيان الاحتلال وإنهاء السلطة الفلسطينية واتفاقات أوسلو ومحاولة تهجير فلسطينيي الضفّة إلى الأردن، حيث الكلام عن غزّة والحساب للضفة وقد حقق مشروع ترامب فورًا حماية “إسرائيل” من خطر التفكك بعد الفشل في حرب الاحتلال والتهجير والقضاء على المقاومة بالقول إن مستقبل غزّة لم يعُد مسؤولية “إسرائيلية” بل صار عهدة أميركيّة فتعالوا نتوحّد لضم الضفّة الغربية.

اللواء:



همس:

– لم تتضح بعد مخاطر الحرب الجمركية: التي فجرها ترامب بوجه اتفاقية “الغات” على المنطقة العربية ولبنان من

ضمنها..

غمز:

-علق وزير سابق على طرح اسمه للتوزير ورفض الحقيبة بالقول لمتصلين به: لم أشارك أحدًا محتوى الحديث فالمجالس بالأمانات.

لغز:

-يواجه مناصرو تيار معروف صعوبات بالاقتناع بأجوبة على أسئلة حول تراجع دورهم في المرحلة الجديدة، على حساب حزب منافس على الساحة المسيحية.

الجمهورية:

– قال سفير بارز إن المهم في الحكومة الجديدة هو عملها وليس أسماء وزرائها، وبالتالي سيتم التعامل معها على هذا الأساس. ّ

– لوحظ أن جهة سياسية تحمل لواء التغيير لم تنف اتهامات موجهة إليها، وأبرزها أنها من دعاة شطب أموال المودعين.

– قال أحد المراقبين إنه في كل مرة يتم انتقاء وزراء تكنوقراط تكون النتيجة الترحم على من سبقهم.

النهار:

– قال نائب تغييري إن زميلاً له أصبح عضوًا في كتلة حركة أمل”، ويأتي سبب هذا الكلام على قبول الثاني تسليم ياسين جابر وزارة المال ودفاعه عنه، واعتبر أن بعض المصالح غالبًا ما تتفوق على المواقف.

– يُنقل عن رؤساء أحزاب ومرجعيات سياسية بأن الطحشة على التوزير لا تزال مستمرة كما كانت في بداية التكليف، لا بل ارتفع منسوبها بعد استبعاد عدد من الأسماء، والسعي من هؤلاء عله يكون لهم حظوظ في الحكومة العتيدة.

– جرى التداول باسم مستشار لدى الرئيس نجيب ميقاتي ليحل في وزارة من حصة “القوات اللبنانية”.

– لاقت زيارة وفد جمعية اسلامية ارتياحًا عند مرجع أشاد بدورها وما تقدمه من خدمات في البلد في أكثر من حقل.

– يعزو البعض ازدياد عدد الجرائم إلى النقص في مادة الكبتاغون ومواد أخرى مخدرة وحاجة السوق إلى المزيد منها بعدما أدى سقوط النظام السوري إلى إقفال العديد من المصانع وتراجع البضاعة لدى المدمنين.

– أدى موقف الأب مجدي علاوي الى وأد محاولات إشعال فتنة طائفية في بلدة المعيصرة حيث يقيم علاوي وسط أكثرية شيعية حاول البعض اتهام أفراد منها بإحراق البيت عمدًا.

المصدر: صحف