وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47,583 شهيدا و111,633 جريحا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 14:24

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47,583 شهيدا و111,633 جريحا

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
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