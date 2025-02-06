كتائب القسام – كتيبة طولكرم: استهدفنا قوة مشاة للعدو الإسرائيلي متمركزة في معبر الطيبة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر موقعين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 11:18

كتائب القسام – كتيبة طولكرم: استهدفنا قوة مشاة للعدو الإسرائيلي متمركزة في معبر الطيبة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر موقعين إصابات مؤكدة

منذ 1 ساعة 6 February، 2025
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