نتنياهو: معظم الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل العدو الأول بل باتت ترى إيران التهديد الأكبر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 06:44

نتنياهو: معظم الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل العدو الأول بل باتت ترى إيران التهديد الأكبر

منذ 48 mins 6 February، 2025
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