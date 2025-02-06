الامين العام للامم المتحدة: السلام المستدام يتطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية وغزة جزء لا يتجزأ منها – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 09:48

الامين العام للامم المتحدة: السلام المستدام يتطلب انهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية وغزة جزء لا يتجزأ منها

منذ 49 mins 6 February، 2025
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