اعلام العدو: مقتل جنديين من الكتيبة 51 في لواء غولاني في حادث انهيار رافعة في المنطقة العازلة شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2025 - 09:48

اعلام العدو: مقتل جنديين من الكتيبة 51 في لواء غولاني في حادث انهيار رافعة في المنطقة العازلة شمال قطاع غزة

منذ 51 mins 6 February، 2025
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