مندوب الصين في مجلس الأمن: الصين تعارض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 18:24

مندوب الصين في مجلس الأمن: الصين تعارض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة

منذ 45 mins 5 February، 2025
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