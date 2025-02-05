الثلوج تغطي مرتفعات الضنية في شمال لبنان

غطت الثلوج التي تساقطت بكثافة خلال الساعات الماضية المرتفعات الجبلية في الضنية شمال لبنان، خصوصا التي يزيد إرتفاعها 1300 متر فوق سطح البحر.

وأدت إلى قطع الطرق المؤدية لتلك المرتفعات في جرد النجاص وجرد مربين سوى أمام السيارات المجهزة، فضلا عن قطعها الطريق الرئيسية التي تربط بين الضنية والهرمل.

وتزامن ذلك مع نداءات وجّهت إلى المواطنين تدعوهم إلى عدم التوجه للمناطق الجبلية المرتفعة إلا بسيارات مجهزة وعند الضرورة، وتجنب التوجه لتلك المناطق ليلا بسبب الخشية من تشكل طبقة من الجليد فوق الطرقات فيها بسبب تدني درجات الحرارة إلى أدنى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذه الأيام من السنة.

وترافق تساقط الثلوج على المرتفعات مع هطول للأمطار فوق المناطق الوسطى والساحلية في الضنية، كان غزيراً بعض الأحيان وترافق مع برق ورعد.

يذكر ان لبنان يتاثر خلال هذه الايام بالعاصفة المناخية “أسيل” التي بدأت الاربعاء وتستمر حتى مساء الجمعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام