صحف أجنبية تسخر من خطة ترامب للاستيلاء على غزة

قوبل مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة برفض واستنكار شديدين من العديد من الصحف العالمية، التي اعتبرته غير قابل للتنفيذ، مشددةً على أن الفلسطينيين هم الأحق بأرضهم وإدارة شؤونها.

الخطة التي أعلنها ترامب تقضي بتهجير سكان القطاع واحتلاله من قبل القوات الأمريكية، بزعم إعادة بنائه وإحلال شعوب أخرى فيه من مختلف دول العالم. فقد قالها ترامب صراحة: إن بلاده تتطلع إلى “ملكية طويلة الأمد” في غزة.

هذه التصريحات لم تلقَ أي ترحيب في الصحف والمواقع الإخبارية العالمية.

فقد علّقت إذاعة مونتي كارلو في باريس على المخطط الأمريكي، قائلةً إنه “إغراء قديم” لدى ترامب وحاشيته، يتمثل في إعادة صياغة واقع غزة اقتصاديًا. وأشارت إلى أن “صفقة القرن” عام 2020 سبق أن طرحت فكرة تحويل القطاع إلى مركز تجاري مزدهر على غرار دبي وسنغافورة، لكنها تجاهلت الواقع السياسي والإنساني المعقد في غزة.

أما إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية، فأكدت أن ما طرحه ترامب لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأنه يضع اتفاق وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي على المحك.

في حين وصفت صحيفة “تايم” الأمريكية فكرة ترامب بأنها “غريبة”، مشيرةً إلى أنها تأتي في لحظة حساسة بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار. كما رأت أن ترامب تجاهل تاريخ الصراع على ملكية الأرض في هذه المنطقة، مؤكدةً أن ملكية الأرض هي جوهر النزاع في الشرق الأوسط.

من جانبها، ربطت قناة “سي إن بي سي” الأمريكية تصريحات ترامب بسلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها خلال الأيام الأولى من ولايته الثانية، مشيرةً إلى أنها تأتي بعد كشفه عن رغبته في الاستيلاء على غرينلاند من الدنمارك، وضم كندا كولاية أمريكية، واستعادة السيطرة على قناة بنما.

أما شبكة “سي إن إن”، فوصفت تصريحات ترامب حول غزة بأنها “إعلان لافت من رئيس أمريكي في منصبه”، خاصةً أنه صعد إلى السلطة من خلال انتقاده لأطول الحروب الأمريكية في الشرق الأوسط وتعهده بإعادة الاستثمارات الأمريكية إلى الداخل.

بدورها، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن ترامب اتبع في أسبوعه الأول من الحكم استراتيجية “إغراق المنطقة”.

أما في بريطانيا، فقد صرّح جوناثان بانيكوف، وهو مسؤول استخبارات أمريكي سابق يعمل حاليًا في المجلس الأطلسي، لصحيفة “فايننشال تايمز” بأن حديث ترامب عن ضم غزة سيتطلب “تسخير عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين وعقودًا من الزمن”.

وأضاف بانيكوف أن هذا الطرح “سيذكّر الزعماء العرب والشعوب العربية بتجارب الفشل الأمريكي في العراق وأفغانستان”.

المصدر: يونيوز