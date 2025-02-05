قوى الامن الداخلي: توقيف قاتل القاصر حرقا في مجدليا شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2025 - 19:56

قوى الامن الداخلي: توقيف قاتل القاصر حرقا في مجدليا شمال لبنان

منذ 14 mins 5 February، 2025
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها توقيف قاتل القاصر حرقا في مجدليا في قضاء زغرتا شمال لبنان.

وقال البيان “بتاريخ 04-02-2025، شهدت بلدة مجدليا – زغرتا حادثة مروعة هزت الرأي العام حيث أقدم المدعو: خ. م. (مواليد عام 1999، لبناني) يعمل في محل لتفكيك قطع السيارات، إثر خلاف فردي، على سكب مادة البنزين على القاصر: ع. ع. (عُمره حوالي 13 سنة، لبناني) الذي يعمل في كاراج تصليح سيارات مجاور لمركز عمل (خ. م.)، وأشعل النار به ما أدى إلى إصابته بحروق بليغة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في طرابلس، وتوارى الفاعل عن الأنظار”.

وتابع البيان “على الفور، كلفت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للعمل على تحديد مكان تواجد الفاعل وتوقيفه”، واضاف “بتاريخ 05-02-2025، وبأقل من /24/ ساعة وبعد متابعة دقيقة، تمكنت دوريات شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجده وتوقيفه”، واوضح انه “بالتحقيق مع الموقوف اعترف بما نُسب إليه وأن الحادث حصل نتيجة خلاف فردي تطور إلى إقدامه على سكب مادة البنزين على القاصر، وإضرام النيران فيه”، ولفت الى انه “أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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