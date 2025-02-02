اعلام العدو : توسيع العملية العسكرية شمال الضفة الغربية حيث تشارك 3 ألوية من “الجيش” الإسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 2 2025 - 10:24

اعلام العدو : توسيع العملية العسكرية شمال الضفة الغربية حيث تشارك 3 ألوية من “الجيش” الإسرائيلي

منذ 1 ساعة 2 February، 2025
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