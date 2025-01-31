وزارة العدل اطلقت مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 31 2025 - 18:24

وزارة العدل اطلقت مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية

منذ 26 mins 31 January، 2025
العدل
لبنان

أطلقت أمس وزارة العدل في مبنى الوزارة المرحلة الأولى من مشروع الخدمات القضائية الإلكترونية، الذي يتكون من أربع مراحل، وذلك بحضور نقيبي المحامين في بيروت والشمال وأعضاء المجلسين.
تشكل المرحلة الأولى الهيكلية الرئيسية لنظام الخدمات القضائية الإلكترونية. أما المراحل الثلاث المتبقية، والتي ستنفذ تباعا فتضم باقة من الخدمات القضائية التي سيتم تفعيلها في قصور العدل في لبنان.
واعتبرت الوزارة انه يهمها” الإضاءة الاعلامية على المشروع وعرض التقرير مفصلا على كل الوسائل الاعلامية المرئية والمكتوبة والمواقع الإلكترونية لما له من أهمية في النقلة القضائية الممكننة وخطة التحول الرقمي في مرفق العدالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة