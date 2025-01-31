النائب إبراهيم الموسوي لموقع المنار: وسائل اعلام لبنانية قصّرت في تغطية حدث الجنوب حيث ارتقى شهداء وعرضت “رسوم متحركة” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 31 2025 - 15:20

النائب إبراهيم الموسوي لموقع المنار: وسائل اعلام لبنانية قصّرت في تغطية حدث الجنوب حيث ارتقى شهداء وعرضت “رسوم متحركة”

منذ 2 ساعة 31 January، 2025
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