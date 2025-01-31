العدوان على الضفة… 3 شهداء بجنين ونابلس ومقتل جندي صهيوني

لليوم الـ 10 على التوالي، يواصل العدو الاسرائيلي عدوانه العسكري واجتياحه لمدينة ومخيم جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، تزامناً مع الاستمرار في تجريف المنشآت المدنية والبنية التحتية وحرق وتفجير منازل الفلسطينيين. في حين قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها تخوض معارك شرسة ضد قوات الاحتلال في محور الحمامة بمخيم جنين، مشيرة إلى أنها تمكنت من تحقيق “إصابات مؤكدة” في صفوف الاحتلال.

وفي سياق تطورات العدوان، استشهد شابان في مخيم جنين وآخر في نابلس برصاص قوات الاحتلال، وقُتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر أمس الخميس، في وقت وسع الاحتلال عدوانه العسكري على الضفة المحتلة، بفرض المزيد من الإجراءات والتشديدات العسكرية، وشن الغارات الجوية على المخيمات والبلدات الفلسطينية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إبلاغها من قبل الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد مواطنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين مساء الخميس، وأفيد لاحقا بأن الشهيدين هما الشابان يزن حاتم الحسن من مخيم جنين وأمير أحمد أبو الحسن من اليامون.

وأفادت وسائل إعلام العدو بأن قوة من وحدة “اليمام” اغتالت قاسم العكليك واختطفت جثمانه، وهو مطلوب لقوات الاحتلال في نابلس، في وقت وقعت قوة من جيش الاحتلال بكمين للمقاومة داخل مخيم جنين.

ويأتي ذلك، وسط استمرار تدمير البنية التحتية وتفجير المنازل في طولكرم وجنين، مع إحكام الحصار على محافظات قلقيلية ونابلس وطوباس بعد المجزرة التي نفذها الاحتلال بقصف بلدة طمون ما أدّى إلى استشهاد 10 فلسطينيين.

هذا وأعلنت القوى الإسلامية والوطنية في طوباس، إضراباً شاملاً يشمل جميع مناحي الحياة في المحافظة، حداداً على أرواح شهداء مجزرة طمون.

ودخل العدوان العسكري على مدينة ومخيم طولكرم، شمالي الضفة، يومه الـ 5 على التوالي. هذا، وفجرت قوات الاحتلال، فجر أمس الخميس، منزل عائلة الشهيد جمال أبو هنية في مدينة قلقيلية، حيث تتهم قوات الاحتلال الشهيد أبو هنية، رفقة شهيد آخر، بقتل مستوطن في مدينة قلقيلية.

المصدر: عرب 48