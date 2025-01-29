جهاد البناء للمنار: مستمرون في تصدير الايصالات إلى القرض الحسن

أكد منسق ملف الترميم في جهاد البناء المهندس حسين خير الدين مواصلة المؤسسة عملها وتصدير الإيصالات إلى جمعية القرض الحسن، ليتم صرفها لاحقًا إلى الأهالي الذين تضررت منازلهم. وأعلن في مقابلة مع المنار أنه وخلال اليومين المقبلين، ستباشر فرق المؤسسة عملها ميدانيًا في القرى التي تحررت في الـ 26 من الشهر الجاري بالقطاع الغربي جنوبي لبنان.

وأوضح خير الدين أن توقف القرض الحسن عن صرف الشيكات يعود لأسباب تقنية فقط، وليس له علاقة بموضوع التمويل، مؤكدًا أن التمويل متوفر، وجميع الفرق مستمرة في عملها. ودعا خير الدين أهلنا إلى الاطمئنان، وقال إن “كل الأخبار التي تخرج وتتحدث عن هذا الموضوع ليست صحيحة وليست دقيقة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مؤسسة القرض الحسن أنها أجلت دفع كمبيالات التعويضات حتى مهلة أقصاها 10 شباط/فبراير 2025، لأسباب تقنية. وأكدت أن أعمال المؤسسة مستمرة كالمعتاد، ومنها صرف القروض، والسحب والإيداع في الحسابات، وغيرها من الأعمال الأخرى.

وأضاف خير الدين في مقابلة مع المنار: “نحن هنا وفرقنا ما زالت تعمل، سواء على مستوى المكاتب أو على مستوى الأرض ومسح الأضرار”، وشدد على أن المؤسسة مستمرة في معالجة قضية الحقوق والأضرار الموجودة على مستوى الوحدات المتضررة والإيواء للوحدات المهدمة.

وكشف أن مؤسسة جهاد البناء مستمرة في مسح الأضرار في النسبة المتبقية 5% في جميع الأراضي اللبنانية، وستبدأ بمسح الأضرار في قرى الحافلة. كما كشف أن المؤسسة ستدخل قرى الساحل، أي الجهة الغربية مثل الناقورة، وستقوم بمسح الأضرار في القرى المحيطة بها.

المصدر: موقع المنار