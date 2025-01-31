عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 31 كانون الثاني/يناير 2025

العناوين

الأخبار:

– محمد الضيف الأسطورة شهيدًا

– لجنة الإشراف تلتزم بطلبات العدو لتفتيش جنوب الليطاني وشماله

– سلام في مواجهة الجميع

البناء:

– إنجاز التبادل الثالث في غزة ومحاولة إسرائيلية للعرقلة غيظاً من حضور المقاومة

– القسام تزفّ قادتها الشهداء وفي مقدّمتهم محمد ضيف ومروان عيسى ورافع سلامة

– جرعة تفاؤل حكوميّة بعد تدخل عون لمساعدة سلام لتفكيك العقد التقنية والسياسية

– محمد الضيف وثلة من القادة ارتقوا في معارك “طوفان الأقصى”

– عراقتشي يلتقي وفدًا من حماس في الدوحة

اللواء :

– سلام متمسك بصلاحيات التأليف.. و”فيتو أميركي” على توزير حزب الله

– حركة الموفدين في بيروت دعمًا للاستقرار.. ولجنة المراقبة الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلة ترامب

– حماس تنعى محمد الضيف وكبار قادتها.. وإنجاز المرحلة الثالثة من التبادل

– الشرع يتعهد بحكومة شاملة وبرلمان مصغر ولجنة تحضيرية للحوار الوطني

الجمهورية:

– الرياض على خط التأليف مجددًا

– ماذا يعني حظر “إسرائيل” لـ”الأنونروا”؟

– معضلة نواف سلام: كيف يربح نفسه والحكومة معًا

الديار:

– الرئيس عون يعد خطة عملانية لسحب الذرائع “الإسرائيلية”

– ضبابية حكومية… ضغط أهالي الجنوب مستمر

– واشنطن تكرر طرح التهجير القسري: قدموا البديل لرفضكم

– إطلاق الأسرى من أمام منزل السنوار وأبو عبيدة يزف الضيف

النهار:

– في اليوم العالمي 4 شباط كلنا إخوة

– تراجعات لبنان على مقلبي الحكومة والجنوب

– وزير الاتصالات السوري لـ”النهار”: سنحمي الخصوصية

الاسرار

البناء:

خفايا

-قال مصدر أوروبي إن الهيئة القانونية الاستشارية لدى مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي شكلت لجنة من استشاريين في الشؤون الدستورية لدراسة الصيغة التي أعلن فيها الرئيس الانتقالي في سورية والصلاحيّات التي مُنحت له بتشكيل مجلس تشريعيّ وغياب تحديد مهلة معقولة للرئاسة الانتقاليّة لتبني عليها مقترحًا واضحًا في كيفيّة التعامل مع المرحلة الجديدة، خصوصًا لجهة وضع مهل لتشكيل حكومة جامعة ولجنة صياغة إعلان دستوريّ بمعونة أمميّة وأن ذلك سوف تكون له انعكاسات على برمجة رفع العقوبات.

كواليس

-قال أحد الوسطاء في مفاوضات غزّة إن حال الهيستيريا “الإسرائيلية” التي ظهرت مع تنفيذ عمليتي التبادل الثانية والثالثة في إطار المرحلة الأولى تؤكد الشعور بالضيق من مشاهد تأكيد الفشل العسكري “الإسرائيلي” التي تظهرها عمليات التبادل وانعكاساتها على الرأي العام “الإسرائيلي”. وقالت إن المقاومة لا تزال تربح الحرب الإعلامية باستثمار الأحداث الكبرى التي تكون المقاومة فيها محور حدث إخباريّ كبير بينما تخسر “إسرائيل” حربًا تملك كلّ الأدوات اللازمة لربحها.

اللواء :

همس

-يتردّد أن مستشارًا أميركيًا، من أصول لبنانية، كان له موقف مفاجئ، من عدد من الأسماء في الحكومة، لاعتبارات سياسية، تتعلق بتصور بلاده للمرحلة الجديدة في لبنان.

غمز

سجل ثاني تكتل مسيحي من حيث العدد انتقادًا لإبعاد العناصر الحزبية عن التوزير، بعدما ذاق الأمرين في تعيينات حكومة تصريف الأعمال.

لغز:

-جرت مراجعة نمطية تأليف الحكومات السابقة خلال العقدين الماضين، لتجنب الثغرات التي أدت إلى اهتزازات سياسية، شلت العمل الحكومي والدولة.

الجمهورية:

– علم أن عقبات قانونية تعترض إمكان تسمية إحدى الشخصيات التقنية لحقيبة وزارية أساسية تخضع إلى تجاذب سياسي.

– يحضر حزب بارز خطة جديدة متكاملة وخطابًا مختلفًا عن المراحل السابقة يكون أكثر انفتاحًا ومرونة.

– تردّد أن تدخل دولة كبرى في ملف داخلي أعاد خلط الأوراق في استحقاق يجري العمل على إنجازه بأسرع وقت ممكن.

النهار:

– عُلم أن فريق رئيس الجمهورية أبدى ملاحظات على أسماء مرشحين لتولي حقائب وزارية بعدما أظهرت سير بعضهم الذاتية قيامهم بارتكابات عدة ما حدا مرجعياتهم السياسية إلى إعادة النظر بعدما كان المرشحون أعدوا العدة للاحتفال بفوزهم بالمقعد.

– انتقد وزير سابق في مجلس سياسي عمل الرئيس المكلف تأليف الحكومة على استبعاد الحزبيين وقال إن إشراكهم مباشرة يجعلهم شركاء في المسؤولية ولا يمكنهم التنصل منها بخلاف قيامهم بتسمية قريبين أو مؤيدين.

– أصرّ رجل فقير على اصطحاب أحد النواب إلى منزله المتواضع للوقوف على أحواله فما كان من النائب البيروتي التغييري إلا أن لبّى دعوته.

– عُلم أن رئيس أحد الأحزاب عمد في الفترة الأخيرة إلى نقل أموال وممتلكات حزبية وشخصية إلى أفراد من عائلته خوفًا من اتّخاذ إجراءات بحقه وبحق حزبه تحجز تلك الأصول.

المصدر: صحف